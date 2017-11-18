Аксенов назвал важным событием открытие памятника Александру III

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал открытие памятника императору Александру III в Ялте важным событие в общественной жизни России и свидетельством неразрывности отечественной истории.
Президент России Владимир Путин в субботу открыл памятник Александру III в Ялте. Он отметил вклад императора в развитие страны, экономики и роль России на политической арене.
По словам Аксенова, Александр III остался в российской и европейской истории, в памяти народа как Царь-миротворец.
Глава Крыма поблагодарил автора памятника — скульптора Андрея Ковальчука и всех, "кто принимал участие в создании этого произведения искусства".
Памятник установлен в Ливадийском парке, на месте, где располагалось здание Малого дворца, в котором 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Дворец был любимым местом пребывания императора, когда он приезжал в Ливадию. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено.
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