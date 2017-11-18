Аксенов назвал важным событием открытие памятника Александру III

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии открытия памятника Александру III в Ялте. 18 ноября 2017

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии открытия памятника Александру III в Ялте. 18 ноября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал открытие памятника императору Александру III в Ялте важным событие в общественной жизни России и свидетельством неразрывности отечественной истории.

Президент России Владимир Путин в субботу открыл памятник Александру III в Ялте. Он отметил вклад императора в развитие страны, экономики и роль России на политической арене.

По словам Аксенова, Александр III остался в российской и европейской истории, в памяти народа как Царь-миротворец.

"Значительно укрепился авторитет России на международной арене. Во многом это было следствием роста военной мощи нашего Отечества. Символично, что на памятнике начертана крылатая – на все времена – фраза императора: "У России есть только два союзника — ее армия и флот", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

Глава Крыма поблагодарил автора памятника — скульптора Андрея Ковальчука и всех, "кто принимал участие в создании этого произведения искусства".

Памятник установлен в Ливадийском парке, на месте, где располагалось здание Малого дворца, в котором 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Дворец был любимым местом пребывания императора, когда он приезжал в Ливадию. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено.

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