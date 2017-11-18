Путин отметил вклад императора Александра III в развитие страны

ЯЛТА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в Ялте отметил вклад императора в развитие страны, экономики и роль России на политической арене.

Памятник установлен в Ливадийском парке, на месте, где располагалось здание Малого дворца, в котором 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Дворец был любимым местом пребывания императора, когда он приезжал в Ливадию. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено.

"Уверен, что нынешнее и будущее поколения, как и наши великие предки, сделают все для благополучия и процветания Отечества", — сказал Путин.

"Мы открываем памятник выдающемуся государственному деятелю, патриоту", — сказал он на церемонии, добавив, что император чувствовал огромную личную ответственность за судьбу России.

"Делал все для развития и укрепления державы", — сказал глава государства.

На церемонии Путин отметил также, что современники называли Александра III царем-миротворцем.

"Александр Третий отстаивал интересы страны прямо и открыто. И такая политика обеспечила рост влияния России, повышения ее авторитета в мире. Бурно и динамично развивался индустриальный потенциал страны. При этом было принято прогрессивное для того времени, опережающее практику многих других государств трудовое законодательство, защищающее права работника. Открывались заводы и фабрики, создавались новые отрасли промышленности, расширялась сеть железных дорог", — сказал президент.

Он также отметил, что при Александре III началось качественное перевооружение армии. "При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям", — сказал Путин.

Памятник Александру III состоит из двух элементов: горизонтальной стелы и скульптуры сидящего императора, опирающегося на меч. На белом мраморном постаменте высечена надпись: "Император всероссийский Александр III" и ниже его знаменитая фраза: "У России есть только два союзника — ее армия и флот".

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