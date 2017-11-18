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Путин отметил вклад императора Александра III в развитие страны

16:5518.11.2017
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© Фото : Сергей КовальУстановка памятника царю-миротворцу Александру III. Архивное фотоУстановка памятника царю-миротворцу Александру III. Архивное фото
© Фото : Сергей Коваль

ЯЛТА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в Ялте отметил вклад императора в развитие страны, экономики и роль России на политической арене.

Памятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Путин прибыл в Ялту на церемонию открытия памятника Александру III
Памятник установлен в Ливадийском парке, на месте, где располагалось здание Малого дворца, в котором 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Дворец был любимым местом пребывания императора, когда он приезжал в Ливадию. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено.

"Уверен, что нынешнее и будущее поколения, как и наши великие предки, сделают все для благополучия и процветания Отечества", — сказал Путин.

"Мы открываем памятник выдающемуся государственному деятелю, патриоту", — сказал он на церемонии, добавив, что император чувствовал огромную личную ответственность за судьбу России.

"Делал все для развития и укрепления державы", — сказал глава государства.

На церемонии Путин отметил также, что современники называли Александра III царем-миротворцем.

"Александр Третий отстаивал интересы страны прямо и открыто. И такая политика обеспечила рост влияния России, повышения ее авторитета в мире. Бурно и динамично развивался индустриальный потенциал страны. При этом было принято прогрессивное для того времени, опережающее практику многих других государств трудовое законодательство, защищающее права работника. Открывались заводы и фабрики, создавались новые отрасли промышленности, расширялась сеть железных дорог", — сказал президент.

Памятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Путин пообещал студентке найти спонсора для издания книги об Александре III
Он также отметил, что при Александре III началось качественное перевооружение армии. "При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям", — сказал Путин.

Памятник Александру III состоит из двух элементов: горизонтальной стелы и скульптуры сидящего императора, опирающегося на меч. На белом мраморном постаменте высечена надпись: "Император всероссийский Александр III" и ниже его знаменитая фраза: "У России есть только два союзника — ее армия и флот".

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