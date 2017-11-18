Путин прибыл в Ялту на церемонию открытия памятника Александру III

ЯЛТА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в субботу на церемонию открытия памятника императору Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте.

В пятницу глава государства побывал в Санкт-Петербурге.

Памятник установлен в Ливадийском парке, на месте, где располагалось здание Малого дворца, в котором 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Дворец был любимым местом пребывания императора, когда он приезжал в Ливадию. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено.

Памятник состоит из двух элементов: горизонтальной стелы и скульптуры сидящего императора, опирающегося на меч. На белом мраморном постаменте высечена надпись: "Император всероссийский Александр III" и ниже его знаменитая фраза: "У России есть только два союзника — ее армия и флот".

На рельефной композиции стелы показаны образы основных достижений времени царствования императора в различных сферах, в том числе, создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов, фабрик, развитие нефтяной индустрии, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей.

Также показаны выдающиеся личности той эпохи: Достоевский, Толстой, Чайковский, Менделеев. Венчает горизонтальную стелу двуглавый орел. В общую композицию монумента входит флагшток с российским триколором, который стал государственным флагом России при Александре III.

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