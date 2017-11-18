Голодец предложила ввести в школах занятия по основам медицинских знаний

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зампред правительства РФ Ольга Голодец предложила организовывать специализированные уроки для школьников об основах медицинских знаний, в том числе для того, чтобы увеличивать информированность о диабете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Голодец.

В субботу Голодец вместе с заместителем министра здравоохранения Сергеем Краевым, вице-губернатором Санкт-Петербурга Анной Митяниной посетила научно-исследовательский центр "Герофарм" в особой экономической зоне в Стрельне, где разрабатывается линейки биоаналогов инсулина различной продолжительности действия.

Участники встречи обсудили вопросы своевременной диагностики сахарного диабета I типа у детей, обеспечения детей необходимыми расходными материалами, повышения информированности о симптомах заболевания и мерах первой помощи при развитии жизнеугрожающих состояний.

"Чрезвычайно важно предпринимать меры по увеличению информированности о заболевании – проводить обучающие курсы для работников сферы образования, совершенствовать стандарты оказания медицинской помощи для своевременной постановки диагноза, организовывать специализированные уроки для школьников об основах медицинских знаний", — цитируют в пресс-службе слова Голодец.

"Проблема обеспечения детей с сахарным диабетом всем необходимым сегодня просто не должна существовать. Мы обязаны все предусмотреть, чтобы максимально защитить ребят, а также проконтролировать, чтобы все регионы обеспечивали их необходимыми расходными материалами и помпами", – подчеркнула она.