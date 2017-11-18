В Думу скоро внесут проект о мерах предотвращения "телефонного терроризма"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Законопроект о мерах предотвращения и пресечения "телефонного терроризма" в ближайшие дни внесут в Госдуму РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия").

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о 60 ложных звонках, поступивших в пятницу; звонившие говорили о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Петербурге.

"Разрабатываются… меры профилактики ("телефонного терроризма"), в ближайшие дни законопроект появится, видимо, в Думе. Меры предотвращения и пресечения", — сказал Валеев РИА Новости.

Парламентарий подтвердил, что поправки будут вноситься, в том числе, в закон "О связи". По словам Валеева, документ разрабатывается депутатами трех комитетов Госдумы: по безопасности и противодействию коррупции, по госстроительству и законодательству и по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет Госдумы по информационной политике 22 ноября рассмотрит поправки в закон "О связи", которые предполагают возможность блокировки трафика, по которому поступают сообщения от "телефонных террористов".