В Думу скоро внесут проект о мерах предотвращения "телефонного терроризма"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Законопроект о мерах предотвращения и пресечения "телефонного терроризма" в ближайшие дни внесут в Госдуму РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия").
"Разрабатываются… меры профилактики ("телефонного терроризма"), в ближайшие дни законопроект появится, видимо, в Думе. Меры предотвращения и пресечения", — сказал Валеев РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет Госдумы по информационной политике 22 ноября рассмотрит поправки в закон "О связи", которые предполагают возможность блокировки трафика, по которому поступают сообщения от "телефонных террористов".