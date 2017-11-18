Приготовленный в Сочи гигантский хачапури вошел в Книгу рекордов России

СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Гигантский хачапури, приготовленный в Сочи на День города, вошел в Книгу рекордов России; его вес составил 37,5 килограммов, длина 230 сантиметров, ширина 130 сантиметров, высота 6 сантиметров, сообщает администрация Сочи.

Дегустация гигантского хачапури по-аджарски стала главным событием Дня города, который отмечается в Сочи в субботу. Угощение для гостей праздника подготовил Сочинский хлебокомбинат. Хачапури выпекали монолитом в специальной печи на каменном поде, которая является современным аналогом русской печи, отмечают городские власти.

"Технологи и повара начали работу над хачапури сегодня в шесть утра. Всего над изделием трудились около десяти специалистов. Его вес составил 37,5 килограммов, 230 сантиметров в длину, 130 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в высоту. Это достижение вошло в Книгу рекордов России", — говорится в сообщении муниципалитета.

На приготовление хачапури ушло более 12 килограммов муки, 16 килограммов сыра, 100 яиц, а также молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масло. Всего был затрачен 41 килограмм сырья. Хачапури разрезали на сотни кусочков и угостили всех желающих в ходе праздника на площади Южного мола.

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