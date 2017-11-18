Пугачева и Галкин обвенчались

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин обвенчался с певицей и народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Видеозапись с церемонии опубликована в его Instagram-аккаунте.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин.

На записи видно, что свидетелями события стали дети венчавшихся — Гарри и Елизавета, которые внимательно следили за происходящим.

Максим Галкин и Алла Пугачева начали встречаться в 2001 году, а спустя десять лет поженились. В 2013 году у супругов родились двойняшки. По информации СМИ, детей выносила суррогатная мать.