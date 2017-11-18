В Воронежской области нашли обладателя рекордного выигрыша в лотерею‍

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Стало известно имя человека, сорвавшего в лотерее рекордный куш: победительницей оказалась 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области. Об этом сообщается на сайте компании "Торговый Дом "Столото".

О том, что житель региона сорвал крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России — 506 миллионов рублей, — стало известно 5 ноября. Почта России, в отделении который был куплен выигрышный билет, искала победителя около двух недель.

Оказалось, что счастливый билет все это время лежал на полке. По словам Натальи Власовой, обычно она проверяет билеты сама, но в тот раз решила доверить это занятие внучке, которая сообщила, что они ничего не выиграли.

"Второй раз я перепроверяла билет на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", — мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию", — рассказала дочь победительницы Екатерина, приехавшая вместе с мамой за выигрышем в Москву.

Как отметили в компании, Власовы пока не решили, куда потратят деньги, но пообещали отдать часть выигрыша на благотворительность.

Победители государственных лотерей получают всю сумму выигрыша, а затем в течение налогового года самостоятельно выплачивают подоходный налог в размере 13%.