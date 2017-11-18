В СЖР прокомментировали регистрацию партнера Sputnik иноагентом в США

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В основе регистрации партнера Sputnik иноагентом в США лежит непродуманная политическая конъюнктура Вашингтона и желание, невзирая ни на какие обстоятельства, "прогнуть" российские СМИ, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Ранее по требованию американских властей ретранслирующая компания Reston Translator была зарегистрирована минюстом США в качестве иноагента. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало.

"О разумности действий властей США в данном случае не идет и речи. Очевидно, что в основе данных действий лежит лишь непродуманная политическая конъюнктура, в жертву которой приносится абсолютно всё – репутация, журналисты и их право на спокойную и свободную работу. Окончательно дискредитируется понятие свободы слова и распространения информации", — сказал РИА Новости Шафир.

Он с сожалением отметил, что у него складывается ощущение, что "и ответные, вынужденные меры, и громадные репутационные потери не играют для них никакой роли".

"Руководство США поставило перед собой задачу – невзирая ни на какие обстоятельства, нахрапом и напролом пытаться "прогнуть" наши СМИ. И задачу эту они выполняют очень и очень усердно. Это именно тот случай, который весьма точно охарактеризовал Козьма Прутков – "бывает, что усердие превозмогает и рассудок", — добавил Шафир.

Несколько дней назад министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".