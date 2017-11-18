Пострадавшая в ДТП в Марий Эл девочка остается в тяжелом состоянии

КАЗАНЬ, 18 ноя — РИА Новости. Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда в пятницу была доставлена 14-летняя девочка, пострадавшая в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл, оценивают ее состояние как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Татарстана Айгуль Салимзянова в субботу.

Накануне девочку в сопровождении травматолога и реаниматологов на вертолете МЧС, оснащенном специальным медицинским модулем, доставили из Йошкар-Олы в Казань. В пятницу врио министра здравоохранения Марий Эл Марина Панькова сообщала, что состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. По ее словам, после проведенного дополнительного оперативного вмешательства девочка находилась на искусственной вентиляции легких, но пыталась дышать сама. По результатам консилиума ребенка было решено перевести в Казань.

"Девочка остается в крайне тяжелом состоянии, у нее множественные сочетанные травмы. Она по-прежнему подключена к системе искусственной вентиляции легких", — сказала Салимзянова.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них был ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. По факту ДТП были заведены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц. Дела соединены в одно производство.