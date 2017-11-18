На Сахалине из-за циклона ограничили движение автобусов по ряду дорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Движение автобусного транспорта ограничено на четырех дорогах юга Сахалина из-за циклона с сильным ветром и снегом, пришедшего на остров в субботу, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Проезд по всем автодорогам области осуществляется без ограничений, однако в целях обеспечения безопасности людей временно ограничено движение междугороднего автобусного транспорта в южной части острова Сахалин: Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Углегорск, Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Невельск. В расчистке дорог от снега задействованы 114 человек и 83 единицы техники", — сообщили в МЧС, добавив, что аэропорт и железная дорога действуют в обычном режиме.

Накануне синоптики прогнозировали снег и ветер в 13 районах Сахалина и Курил, в субботу южная часть острова Сахалин оказалась под его воздействием. В МЧС рассказали, что в готовности к устранению возможных последствий прохождения циклона находятся 2518 человек и 585 единиц техники.

"По состоянию на 16.30 (08.30 мск) все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По информации сахалинского управления Росгидромета, днём в воскресенье и в ночь на понедельник на территории Северо-Курильского района ожидаются сильные осадки и ураганный ветер. Кроме этого, днём в воскресенье и в ночь на понедельник в Охинском районе прогнозируется сильная метель и сильный ветер, ухудшение видимости", — говорится в сообщении МЧС.