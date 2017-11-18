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Общество

Минфин опубликовал третью версию проекта об онлайн-торговле алкоголем

03:2918.11.2017
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© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкВино. Архивное фотоВино. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минфин РФ опубликовал третью версию законопроекта о начале онлайн-торговли алкоголем в России: теперь с 1 января 2018 года могут быть разрешены продажи через интернет только пива, сидра, медовухи, российского вина и шампанского (а не всего алкоголя), и только производителями этих напитков и оптовиками, следует из текста законопроекта на портале regulation.gov.ru.

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Вопрос запуска продаж алкоголя в России через интернет обсуждается уже несколько лет. За начало продаж выступают Минфин и Минпромторг, против — Минздрав и Роспотребнадзор. В конце июля Минфин опубликовал первую версию соответствующего законопроекта.

Согласно ей, интернет-продажи пива и вина с защищенным географическим указанием в России могли быть запущены с 1 января 2018 года, а через год, с января 2019 года, через интернет можно было бы купить и прочий алкоголь. Тем не менее, движения этот документ не получил, и в сентябре министерство представило новую версию документа.

Сроки запуска онлайн-продаж в этом документе не менялись, однако серьезно ограничивался круг участников — с января 2018 года право продавать алкоголь (причем весь, а не только вино и пиво) в интернете получали производители спиртного и оптовики. Ритейлу же позволялось приступить к продажам только с 2021 года.

Открытие шампанерии Золотая Балка в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Алкоголь течет по проводам: насколько опасна торговля спиртным в интернете
Однако в конце октября СМИ сообщили, что Минздрав не согласовал Минфину такой вариант закона: ему не понравилось то, что у продавца алкоголя может отсутствовать возможность потребовать документ, который бы удостоверил совершеннолетие покупателя. Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников в октябре также говорил о недопустимости принятия инициатив о расширении доступности алкоголя.

В результате Минфин подготовил очередную версию законопроекта. Она еще более жесткая, чем первые две: хотя розничные продажи могут начаться с 1 января наступающего года (а до этой даты остается всего полтора месяца), продавать можно будет не весь алкоголь (как в первой версии), и делать это смогут не все (как во второй).

Что остается

Интернет-магазин. Архивное фото
© Fotolia / fotomek
Минпромторг согласен с идеей начать интернет-торговлю алкоголем с вина
Минфин сохранил предложения о введении новых видов лицензий, связанных с торговлей горячительными напитками. Первая — на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием интернета. Правом на ее получение будут обладать организации, имеющие действующую лицензию на производство или оборот спиртного.

Второй вид — лицензия на розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции через интернет, которую смогут получить производители с действующей лицензией на производство, хранение, поставку и розничную продажу.

Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Минпромторг согласовал предложение разрешить интернет-продажи алкоголя
Продавцы пива, сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи по-прежнему (как предполагалось во втором варианте проекта) смогут продавать через интернет без специальной лицензии — они должны будут войти в особый реестр. Впрочем, здесь появились некоторые ограничения, речь о которых пойдет ниже.

Осуществлять выдачу лицензий и вести реестр будет Росалкогольрегулирование (РАР).

Розничная продажа алкогольной продукции через интернет будет возможна только посредством сайта в зоне.egais.ru. Ограничение по времени для розничной продажи алкоголя — его нельзя купить с 23 часов до 8 часов местного времени — будет распространяться и на исполнение договора розничной купли-продажи алкоголя через интернет.

Что меняется

Бутылки вина. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio
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Союз независимых сетей: легальные продажи алкоголя в интернете - утопия
Первое изменение касается продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Согласно новым предложениям министерства, до 2021 года в реестр продавцов этой продукции могут быть включены только организации, имеющие основное технологическое оборудование для производства этих напитков, использование которого признано допустимым.

Кроме того, сведения об этом оборудовании должны быть отражены в едином государственном реестре мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Помимо этого, в отличие от первого и второго вариантов законопроекта теперь вводится уже три этапа вступления закона в силу.

Магазин с алкогольной продукцией
© Fotolia / Pavel Losevsky
Минпромторг: при онлайн-продаже алкоголя помогут производителей редких вин
С 1 января 2018 года через интернет могут разрешить продажу вина, игристых вин и шампанского с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, причем только производителями этого спиртного и оптовым звеном (но не компаниями розничной торговли), а также сельскохозяйственными производителями.

С начала 2019 года вступят в силу положения законопроекта, касающиеся продажи через интернет остального спиртного. Однако эта возможность все еще будет доступна лишь для производителей, оптовиков и сельхозпроизводителей.

Наконец, 1 января 2021 года законопроект вступит в силу в отношении розничной продажи спиртного через интернет для лиц, которые осуществляют розничную продажу алкоголя и продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

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