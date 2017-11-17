Спиридонов прокомментировал "репетицию" по пересадке головы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россиянин Валерий Спиридонов, который ране согласился стать участником эксперимента по пересадке головы, заявил, что не делает все ставки на успехи итальянского хирурга Серджио Канаверо и продолжает заниматься своим здоровьем, при этом всячески поддерживает врача и рад его достижениям.

В 2015 году Серджио Канаверо объявил о запуске проекта, в рамках которого он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной и головной мозг с помощью особой процедуры, которую назвал "протокол GEMINI". Первым участником эксперимента согласился стать российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии. Канаверо в пятницу заявил Telegraph , что команда хирургов из Медицинского университета Харбина (Китай) успешно провела пересадку человеческой головы на труп. По его словам, на очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом.

"Что касается моей собственной операции, у меня большое количество личных планов, личных дел. Пока доктор Канаверо занимается экспериментами, я занимаюсь своим здоровьем, своим будущим. Я не делаю на него все ставки, я занимаюсь тем, что мне нравится. Но всячески поддерживаю его и считаю, что эта технология должна развиваться как логичное продолжение трансплантологии", — сказал Спиридонов РИА Новости.

"Я, безусловно, очень рад успехам хирургов, но нужно понимать, что это была операция очень сильно тестовая, на трупе, когда мы не можем получить каких-то серьезных детальных данных о том, восстановилась ли ткань", — добавил он.

Спиридонов пояснил, что описываемый эксперимент позволил отработать действия и слаженность команды хирургов для того, чтобы проводить подобные операции.

"Насколько это успешно? Ну, примерно на столько же, на сколько 50 лет назад Роберт Уайт пришивал голову обезьянам. Они, мне кажется, были гораздо более успешны, потому что они были живые", — сказал Спиридонов.