В центре Москвы перекроют улицы из-за подготовки к Новому году

Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве приступили к подготовке к Новому году, в связи с этим в период с 23 ноября по 10 декабря будут перекрыты для проезда автомобилей участки некоторых улиц, сообщили в пятницу в столичном департаменте транспорта.

По информации департамента, полное перекрытие будет введено с 00.00 23 ноября по 06.00 мск 27 ноября на Газетном переулке.

Также ряд частичных ограничений ожидается на Тверской улице: на период с 15 по 25 ноября на участках от дома 4 до дома 8 и от дома 7 до дома 9.

Моховая улица будет ограничена в районе Манежной площади с 00.00 23 ноября до 00.00 3 декабря. В это же время Тверская улица будет ограничена в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.

Театральный проезд частично перекроют в районе Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и в районе Театральной площади с 00.00 28 ноября до 06.00 10 декабря.