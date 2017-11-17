В Ингушетии бюджетникам поднимут зарплату на 10% с нового года

МАГАС, 17 ноя — РИА Новости. Адам Буражев. Ингушские парламентарии намерены проиндексировать заработную плату работникам государственной и муниципальной службы, которая не менялась последние пять лет, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель информационно-аналитического отдела Народного Собрания республики Якуб Манкиев.

"В парламенте состоялось заседание комитета Народного Собрания по бюджету и налогам, на котором было озвучено общее мнение народных избранников о необходимости увеличения заработной платы государственных служащих. С 2012 года в Ингушетии не проводилась индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Также неизменной остается заработная плата государственных и муниципальных служащих Ингушетии — самая низкая по Северо-Кавказскому федеральному округу, количество служащих — также наименьшее в СКФО", — сказал Манкиев.

Он напомнил, что ранее и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявлял, что работники бюджетных организаций Ингушетии заслуживают более высокой оценки их труда и поручил соответствующим ведомствам подготовить предложения по повышению зарплаты с 2018 года.

Присутствовавший на заседании спикер парламента Зялимхан Евлоев отметил, что увеличение оплаты труда может коснуться около двух тысяч человек — 1200 госслужащих и более 500 муниципальных служащих. Он уточнил, что речь идет не о руководителях, а рядовых служащих

министерств и ведомств.

"Мы всегда привыкли ругать госслужащих, но это неправильно. Они выполняют большой объем важной государственной работы за небольшую оплату, при начислении которой никак не учитывается уровень инфляции, поэтому было бы неплохо в 2018 году поднять зарплату бюджетникам в Ингушетии до 10%, хотелось бы, чтобы Минфин России с пониманием отнесся к нам", — процитировали в отделе Народного Собрания Евлоева.

В Минфине республики согласны с тем, что зарплату нужно пересчитать с учетом экономической ситуации в стране, и ищут для этого источники финансирования. Согласование позиций Минфина Ингушетии и профильного комитета парламента продолжается.

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