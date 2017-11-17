Спиридонову не будут пересаживать голову

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россиянин Валерий Спиридонов, который согласился стать участником эксперимента по пересадке головы, в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, что подготовка к этой операции заморожена.

Комментируя новость об успешной пересадке головы человека на труп, проведенной в Китае, Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии, сообщил, что подготовка к операции, которую должен был провести над ним итальянский врач Серджио Канаверо, остановлена.

Он рассказал, что это связанно с тем, что Канаверо предоставили лабораторию и финансовую поддержку в Китае. Пекин хочет, чтобы первым пациентом итальянского хирурга оказался гражданин их страны. "Пока речи о том, чтобы Канаверо вернулся к идее оперировать россиянина, не идет", — подчеркнул Спиридонов.

Он отметил, что первая пересадка головы на труп вряд ли может считаться эпохальным событием. "Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии", — заявил он.

В пятницу Серджио Канаверо сообщил, что команда хирургов из Медицинского университета Харбина в Китае успешно провела пересадку человеческой головы на труп. В 2015 году итальянский врач объявил о запуске проекта по пересадке головы добровольца на донорское тело. Спинной и головной мозг он намеревался соединить с помощью особой процедуры, которую назвал "протокол GEMINI". Российский программист Валерий Спиридонов, страдающий от мышечной дистрофии, согласился стать первым участником эксперимента.