МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первый международный спортивный форум пройдет в Подмосковье с 30 ноября по 1 декабря, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"С 30 ноября по 1 декабря в доме правительства Московской области пройдет форум "Sport City 2.0" Спорт. Бизнес. Общество", — сообщается в документе. Как указывается в нем, на форуме обсудят актуальные проблемы в области управления, эксплуатации и инвестирования в спортивные сооружения России, рассмотрят тенденций и перспективы развития спорта и инфраструктуры. Среди ключевых вопросов — обсуждение подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Планируется, что в форуме примут участие более 1,5 тысячи человек, которым будут представлены 20 событий и деловых программ: пленарные заседания, тематические сессии, выставки, образовательные мероприятия, семинары, мастер-классы и деловые встречи, добавляется в сообщении.

В числе спикеров форума: заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр спорта России Павел Колобков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, генеральный директор ESSMA Димитри Хайген, президент IAKS International Стефан Канневишер, экс-капитан сборной России по футболу, посол чемпионата мира по футболу 2018 Алексей Смертин, уточняется в материале.

В рамках форума состоится вручение премии "Живу спортом" за вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Московской области.