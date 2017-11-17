В московском наземном метро планируют ввести единую билетную систему

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Единая билетная система, которая действует сегодня в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК), может быть распространена и для проезда на наземном метро — Московских центральных диаметрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Речь идет о новой ветке наземного метро, соединяющей радиальные железнодорожные направления, которая может появиться в Москве к концу 2018 — началу 2019 года. Проект был представлен президенту РФ Владимиру Путину в среду, и глава государства его поддержал. Глава РЖД Олег Белозеров сообщил в четверг, что проект нового наземного метро в Москве, по оценкам, потребует по 25-30 миллиардов рублей из средств РЖД и города.

"Здесь будут минимальные интервалы движения и единая билетная система с удобными пересадками на другие виды транспорта. На существующей железнодорожной инфраструктуре будет организован совершенно новый пассажирский сервис без отмены действующих пригородных поездов. Стандарт улучшенной услуги будет приближен к МЦК и Московскому метрополитену", — сообщили в департаменте.

Как отметили в ведомстве, в поездах "Московских центральных диаметров" (МЦД) установят удобную навигацию и различные пассажирские сервисы, такие как Wi-Fi, розетки для зарядки телефонов.