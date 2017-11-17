В России создадут кодекс с правами и обязанностями пассажира

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кодекс с правами и обязанностями пассажира намерены создать в России, сообщает в пятницу Общероссийское объединение пассажиров.

"В Москве прошло первое организационное заседание рабочей группы по разработке единого свода прав и обязанностей пассажиров на различных видах транспорта. С инициативой объединить права пассажиров на различных видах транспорта в единый Кодекс выступили Общероссийское движение "За реальные дела!" и Общероссийское объединение пассажиров. Соответствующие обращения направлены в адрес Минтранса и крупнейших перевозчиков (РЖД, "Аэрофлот", ЦППК, Московский метрополитен, "Мосгортранс")", — говорится в сообщении.

Инициаторы считают необходимым создание единого свода норм и правил пользования общественным транспортом, включающего исчерпывающий перечень прав и обязанностей пассажиров. Руководство рабочей группой по подготовке кодекса поручили заместителю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову.

Разрабатывать кодекс пригласили, в том числе, Минтранс, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, членов Общественной палаты России и совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

"Пассажир должен знать свои права и обязанности. Мы все являемся пассажирами, периодически пользуемся различными видами транспорта, и при этом часто сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо четко понимать свои права и обязанности", — отметил председатель Общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков.

"В рамках анализа нормативно-правовых актов, касающихся прав и обязанностей пассажиров, рабочая группа планирует вносить предложения по совершенствованию ведомственной нормативной базы и действующего законодательства РФ. Таким образом реализация нашей инициативы позволит комплексно подойти к защите прав и законных интересов пассажиров", — добавил он.