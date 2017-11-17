Роспотребнадзор: более 90% россиян обеспечено безопасной питьевой водой

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Порядка 91% россиян сегодня обеспечено безопасной к употреблению питьевой водой, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обеспеченность населения водой, которая отвечает требованиям безопасности (за последние пять лет – ред.) выросла на 4%, и в 2017 году уже составляет почти 91% населения страны. Это очень хорошая динамика", — сказала Попова на Съезде гигиенистов и санитарных врачей в Москве в пятницу.

По словам главы надзорного ведомства, улучшение качества и безопасности питьевой воды привело к сокращению с 2012 года более чем на 5% дополнительных случаев смерти и почти на 10% случаев заболеваний, ассоциированных с микробно-химическим загрязнением.

Она также отметила, что "по итогам 2016 года и по результатам уже истёкшего периода 2017 года 80% всех вспышек, связанных с патогенами, вызывающими заболевания, через воду или через пищу… – вирусные".