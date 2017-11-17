Портал "Работа в России" разместит вакансии для граждан Узбекистана

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Портал "Работа в России" реализует возможность размещения вакансий для подбора граждан Узбекистана в рамках оргнабора трудовых мигрантов, который предусмотрен подписанным недавно соглашением между правительствами России и Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

"В следующем году на портале "Работа в России" планируется реализовать возможность размещения вакансий для подбора граждан Узбекистана в рамках оргнабора трудовых мигрантов, предусмотренным подписанным недавно соглашением между правительствами России и Узбекистана. Об этом сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов в ходе XXX юбилейного заседания Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников Содружества независимых государств", — говорится в сообщении.

Также на портале можно будет создать "личный кабинет", обеспечивающий доступ к перечню работодателей, сообщивших о желании принять участие в оргнаборе. Более того, появится возможность направить в личный кабинет Роструда запрос информации об условиях труда у работодателей, к которым предполагается трудоустройство граждан Узбекистана, а также информации о нарушениях трудового законодательства в отношении граждан республики, указывается в сообщении.

Ранее Россия и Узбекистан договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве в социально-трудовой сфере. Как сказал министр труда РФ Министр Максим Топилин, проект меморандума должен быть подготовлен к февралю 2018 года. Ожидается, что в документе будут отражены направления сотрудничества по вопросам мониторинга рынка труда, содействия занятости населения, поддержки безработных, условий и охраны труда, совершенствования законодательства и другие.