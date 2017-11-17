В РАНХиГС предложили учить этнологии в школах

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Эксперты РАНХиГС подготовили предложения по реализации государственной национальной политики, среди которых — введение в школах предмета "этнология" и утверждение профессионального стандарта специалиста по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, следует из поступивших в распоряжение РИА Новости рекомендаций.

Ранее в 2012 году указом президента РФ была утверждена Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Позднее глава государства Владимир Путин поддержал идею создания закона о российской нации. Предложение о создании такого закона прозвучало на заседании совета по межнациональным отношениям. Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов позже заявил, что закон о российской нации может не включать этнической составляющей и называться "О государственной национальной политике". Кроме того, в России реализуется федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (на 2014 – 2020 годы)".

Экспертно-аналитический центр РАНХиГС подготовил аналитическую записку о реализации государственной национальной политики России, в которой содержатся ряд рекомендаций.

Новые профессии и урок этнологии

Авторы аналитической записки считают, что в России должны появиться специалисты в области этнологии, а соответствующий образовательный курс необходимо ввести в школьную программу.

"Министерству образования и науки подготовить проект федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и федерального базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по учебному предмету – "Этнология" для реализации в пилотных регионах с учётом ситуации межэтнической напряжённости", — говорится в рекомендациях.

Кроме того, Минобрнауки предлагается совместно с МИД, Федеральным агентством по делам СНГ и ФАДН подготовить проект 100 обязательных для изучения в школах и высших учебных заведениях литературных и поэтических шедевров народов России, стран СНГ и мира.

Также эксперты предлагают принять профессиональный стандарт специалиста по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, а также включить в перечень профессий профессии – этнолог и антрополог. При этом, как отмечают эксперты, необходимо обеспечить непрерывное повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы межнациональных отношений.

Авторы также рекомендуют создать комплексный научный совет по этноконфессиональным отношениям при Президиуме РАН, который объединит ведущих учёных, практиков в этой области, представителей Академии и вузов, а также региональных научных центров.

Рекомендации для решения кофликтов

Эксперты также отмечают, что согласно социологическим исследованиям, жителей России характеризует неоднозначное отношение к представителям различных национальностей и проблеме межэтнических отношений. При этом негативные проявления в сфере межнациональных отношений россияне связывают с мигрантами.

Для предупреждения и решения возможных межэтнических конфликтов в регионах эксперты РАНХиГС предложили создать центры оперативного реагирования, в которые должны входить call-центры, телефоны доверия и службы спасения.

"В рамках федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (на 2014 — 2020 годы)" предусмотреть создание региональных центров оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в регионах, в которые должны входить call-центры, телефоны доверия и службы спасения (112), интегрированные с базами МЧС, ФСБ, МВД, Прокуратуры, Следственного Комитета, Росгвардии, профильных подразделений региональных и органов власти и местного самоуправления", — говорится в рекомендация экспертов.

Другие предложения

Эксперты в своей работе также предложили реализовать активную грантовую поддержку на федеральном уровне медийных проектов, направленных на укрепление гражданского единства, создание специализированных рубрик и тематических передач на телевидении и радио, направленных на формирование в молодёжной среде системного представления об этнокультурном разнообразии Российской Федерации.

Предлагается также создать республиканские, краевые и областные "Центры трудовой миграции", которые могли бы обеспечивать контролируемую трудовую миграцию, социальную защиту, страхование жизни, предоставление услуг здравоохранения, профессионального обучения мигрантов.

Эксперты также считают, что необходимо принять федеральный закон "Об основах государственной этнонациональной политики". В данном законе, считают эксперты, должны быть прописаны критерии и порядок определения этнической группы в качестве народа.