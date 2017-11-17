Кадыров пригласил россиян встретить Новый год в Чечне

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал россиянам ехать на Новый год не в Европу, где "время неспокойное", а на Кавказ и Байкал.

"Скоро Новый год, россияне готовятся к праздничным дням, формируют планы на новогодние каникулы….и я хотел бы обратиться к россиянам, что сейчас в Европе время неспокойное, периодически происходят теракты", — написал Кадыров в Telegram

Глава Чеченской республики считает, что россияне должны думать о своей безопасности и безопасности своих родных, а потому оставаться на праздники, во время которых в местах массового скопления людей могут происходить теракты, в России.

"В России днем и ночью правоохранительные органы, силовые структуры работают, чтобы защитить своих граждан. В борьбе с терроризмом – мы передовая страна. Мы несем ответственность не только за жизни своих граждан, но и за иностранных туристов", — написал Кадыров.

Он посоветовал отмечать Новый год в России, где очень много красивых мест – Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Алтай, Сочи.

"Приезжайте к нам, в Чечню, посетите курорт "Серноводск-Кавказский", турбазы "Нихалоевские водопады", "Кезеной-Ам"", — отдельно пригласил Кадыров.

По его мнению, красоту страны нужно видеть своими глазами, а развитие внутреннего туризма, дает рост духовной культуре общества. Однако, подчеркнул Кадыров, он не призывает отгораживаться от остального мира, а лишь отмечает, что сам больше любит российские поля и горы Кавказа.