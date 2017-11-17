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Общество

В Татарстане фонд поддержки пострадавшим от банков начал выплаты юрлицам

14:3317.11.2017
(обновлено: 14:35 17.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Республиканский фонд поддержки, созданный по указу президента Татарстана Рустама Минниханова для помощи пострадавшим от деятельности банков и недобросовестных застройщиков, начал выплаты юридическим лицам, деньги получили шесть кредиторов Татфондбанка и Интехбанка, сообщили РИА Новости в фонде.

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"Шесть юридических лиц, представители которых ранее обратились в Республиканский фонд поддержки, уже получили выплаты. Деньги были перечислены на расчетные счета трех компаний, у которых счета были открыты в Татфондбанке, общая сумма выплат составила 528,3 тысячи рублей. Еще три компании держали средства в Интехбанке – общая сумма 283,9 тысячи рублей", — сказал собеседник агентства.

По информации представителя фонда, в настоящее время в работе у специалистов по работе с вкладчиками находятся 63 заявления на выплаты, в том числе по 50 заявлениям фонд ждет подтверждения информации в Агентстве по страхованию вкладов. Всего же заявления о включении в реестр Республиканского фонда поддержки с начала его работы подали 992 юридических лица и 571 физическое лицо.

Специалисты фонда по работе с вкладчиками начали прием заявлений на осуществление выплат юридическим лицам, включенным в третью очередь реестра требований кредиторов ПАО "Татфондбанк" и ПАО "ИнтехБанк" с 1 ноября. Заявления от данной категории пострадавших будут приниматься до 1 мая 2018 года. На первом этапе на получение выплат могут рассчитывать кредиторы банков, совокупный объем требований которых на момент закрытия реестра составил не более 300 тысяч рублей.

"Данное решение принято с целью осуществления выплат от меньших сумм задолженностей к большим, что позволяет полностью удовлетворить наибольшее количество требований кредиторов. По расчетам специалистов фонда, категория лиц, подпадающая под оказание поддержки в рамках первого этапа, составляет свыше 40% реестра кредиторов ПАО "Татфондбанк", — отмечается в материалах фонда.

В рамках оказания поддержки с заявителями заключается соглашение об уступке требования к банку, в соответствии с которым фонд приобретает требование в полном объеме. При этом речь идет только о включенных в реестр Агентства по страхованию вкладов требованиях. В результате заявитель исключается из реестра, а его место занимает фонд. После того, как со стороны АСВ придет подтверждение о включении Республиканского фонда поддержки в реестр вместо заявителя, фонд осуществляет выплату, размер которой полностью соответствует сумме требования.

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Республиканский фонд поддержки – это некоммерческая организация, созданная в мае 2017 года по указу президента Татарстана для поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, а также лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, зарегистрированных на территории Татарстана. Фонд является беспрецедентным государственным проектом в РФ, направленным на поддержку пострадавших участников долевого строительства, вкладчиков обанкротившихся банков и других лиц. Учредителем фонда является министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Для оказания поддержки пострадавшим фонду выделен земельный участок площадью 759 гектаров в Казани, который планируется реализовать для достижения максимального экономического эффекта. Полученные от реализации земельного участка средства планируется распределить среди пострадавших.

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