В России каждый четвертый диагноз ставят неверно, сообщил эксперт

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Каждый четвертый диагноз в России ставится неверно, заявил член совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения РФ, член общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Николай Дронов.

"Нам экспертиза качества (медицинского обслуживания) очень нужна, потому что мы знаем, что, по данным наших патоморфологов, каждый четвертый диагноз поставленный, как при вскрытии выясняется, был поставлен неверно", — сообщил Дронов на пресс-конференции в пятницу.

На пресс-конференции были презентованы результаты опроса ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа" об отношении граждан к системе обязательного медицинского страхования. Среди наиболее частых проблем респонденты называли недостаточный уровень профподготовки врачей, а также их нехватку, длительное ожидание медпомощи, очереди в государственных и муниципальных медучреждениях, недостаточное количество в них сидячих мест и плохую вентиляцию, отсутствие в больницах необходимого оборудования и лекарств. Большая часть опрошенных заявила, что эти проблемы могли быть решить дифференцированное финансирование в зависимости от качества предоставляемых в медучреждении услуг.

Более половины опрошенных россиян считают, что страховые представители должны обеспечивать защиту прав пациентов при врачебных ошибках и плохом сервисе, сообщил глава отдела по работе с органами государственной власти управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.