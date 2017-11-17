Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном третьем чтении пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.

В настоящее время Воздушный кодекс предусматривает право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира (и груза) по ряду оснований, но статьи о праве перевозчика отказать в самой продаже билета нет. Компания не может сделать этого даже по отношению к пассажиру, который уже дебоширил на ее рейсах.

"Перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении такого договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена", — говорится в принятом законе.

Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства.

Вместе с тем устанавливается, что отказать пассажиру в перевозке будет нельзя, когда документально подтверждается, что единственным способом транспортного сообщения является воздушная перевозка при: возвращении в РФ; административном выдворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии; направлении к месту лечения или обратно; при сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, и если пассажир направляется на похороны члена семьи или обратно.

Перевозчик, согласно принятому закону, обязан исключить пассажира из черного списка по истечении года с даты вступления в законную силу постановления о назначении лицу административного наказания за соответствующее правонарушение.

Закон также обязывает перевозчика в письменной форме уведомлять пассажира о внесении в черный список, а также о случаях, при которых ему не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки. Пассажиру предоставляется возможность обжаловать в судебном порядке решение о включении его в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Вторым принимаемым законом вносятся поправки в Гражданский кодекс. Они разрешают авиаперевозчику не продавать билет на самолет гражданину, включенному в черный список.

Третий закон предполагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки устанавливают получение авиакомпаниями уведомлений о штрафах за дебош на борту самолета.

Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ранее были приняты поправки в Уголовный кодекс, согласно которым дебоширы на транспорте в зависимости от обстоятельств могут получить до 8 лет лишения свободы.

"Теперь наряду с уголовной ответственностью будет предусмотрена возможность по решению компетентных органов составлять черные списки тех лиц, которые совершили транспортное правонарушения, в данном случае хулиганство на транспорте. И, соответственно, в Воздушном кодексе будет указываться, куда направляется информация и как составляются эти списки. В Гражданском кодексе будет предусмотрен отказ в заключении договора воздушной перевозки", — сказал Крашенинников.