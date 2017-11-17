Опрос показал, как россияне оценивают систему здравоохранения в стране

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более трети опрошенных россиян (37%) удовлетворительно оценивает российскую систему здравоохранения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос, как сегодня обстоят дела в российском здравоохранении, 37% респондентов выбрали ответ "удовлетворительно", сообщается в материалах опроса.

Ранее сообщалось, что среди наиболее частых проблем респонденты ВЦИОМ называли нехватку врачей, их недостаточную профподготовку, длительное ожидание медпомощи, очереди в государственных и муниципальных медучреждениях, нехватку в них сидячих мест и плохую вентиляцию, отсутствие в больницах необходимого оборудования и лекарств. Большая часть опрошенных заявила, что эти проблемы могло быть решить дифференцированное финансирование в зависимости от качества предоставляемых в медучреждении услуг.

Совместное исследование ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа" проводилось в октябре 2017 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Максимальная погрешность, согласно ВЦИОМ, с большой вероятностью не превышает 3,5%.