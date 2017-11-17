Россияне назвали самые актуальные проблемы здравоохранения

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россияне назвали нехватку врачей и недостаточный уровень их профессиональной подготовки самыми актуальными проблемами здравоохранения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос, какие проблемы российской системы здравоохранения должны решаться в первую очередь, 37% россиян выбрали из предложенных вариантов ответов "Недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей", говорится в материалах опроса. Столько же опрошенных заявили, что необходимо решить проблему нехватки врачей, сообщает ВЦИОМ.

Совместное исследование ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа" проводилось в октябре 2017 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Максимальная погрешность, согласно ВЦИОМ, с большой вероятностью не превышает 3,5%.