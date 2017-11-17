Васильева пообещала поддержать студенческие инициативы по борьбе с ВИЧ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева пообещала помощь со стороны министерства в организации студенческих мероприятий, посвященных проблеме распространения ВИЧ. Об этом она сказала на встрече со студентами МИСиС в Москве.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что в Минобрнауки разразился скандал из-за онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Исполнители интернет-проекта якобы отказались выполнить требования ведомства заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем" и избегать таких слов, как "презерватив". Онлайн-урок должен пройти 1 декабря. Позже Минобрнауки опровергло эти сообщения.

"Я считаю, что студенческое самоуправление в праве и должно об этом говорить. Потому что у нас есть на это все возможности. Хотите, вам любых медиков, любых врачей пригласим, попросим. Любая информация, которая есть, любая помощь, которая есть, все возможные варианты лечения, которые сейчас есть, все об этом будет рассказано. Надо только захотеть", — сказала Васильева.

Кроме того, министр согласилась с предложением одного из студентов проводить студенческие форумы, посвященные этой теме.

Васильева также напомнила, что соответствующая программа уже есть: в вузах и школах проводятся мероприятия, посвященные проблеме распространения и профилактике ВИЧ-инфекции.