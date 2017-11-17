КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Жители республики разделяют мнение главы Хакасии Виктора Зимина о нецелесообразности затрат на полеты и посещение в заповеднике отшельницы-староверки Агафьи Лыковой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Николай Денисов.

Виктор Зимин в ходе "прямой линии" во вторник заявил, что против того, что воздушные суда приземляются на территории заповедника, где живет Агафья Лыкова, так как это нарушает закон, а также признался, что не является ее поклонником. В ответ власти Кузбасса, которые регулярно отправляют Лыковой помощь, заявили, что продолжат помогать отшельнице.

"Мнение губернатора (Зимина — ред) созвучно с тысячами граждан, которые считают, что затраты на снабжение, полеты, связь, авиацию нецелесообразны. Место, где она проживает, находится в заповеднике, по российскому законодательству там нельзя вести никакой хозяйственной деятельности и уж тем более организовывать туристические туры с помощью тяжелой и авиационной техники", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что глава Хакасии за 3,5 часа "прямой линии" ответил почти на 50 вопросов, из более чем 700 поступивших. Из них 40% касались тем, связанных с экономикой. Люди интересовались перспективой больших межрегиональных проектов с Красноярским краем и Тувой.

"Энергетика, транспорт, дороги, сельское хозяйство, дальнейшее развитие алюминиевой долины. Губернатор очень обстоятельно ответил на вопрос: могут ли граждане Хакасии рассчитывать на продолжение уникальной для России программы по поддержке малых сел. Увы, все эти темы одним своим появлением перекрыла бабушка Агафья. Да, даже и не это собственно важно. Нашлись эксперты, которые, как мне кажется, впервые услышали о Хакасии, но смогли так расставить знаки препинания, что был напрочь искажен смысл всего сказанного об отшельнице", — пояснил Денисов.

Он отметил, что власти республики помогают бабушке Агафье в течение всего года. Сотрудники заповедника заготавливают дрова, помогают с ремонтом жилья и решают другие вопросы. Также Лыковой неоднократно предлагали переселиться к людям, но она отказалась.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.