Имена лучших российских студентов объявят в международный студенческий день

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Весь мир отпразднует в пятницу международный день студента. В России в этот день назовут лучших учащихся – национальной премией "Студент года" наградят будущих ученых, спортсменов, журналистов и общественников. О том, как проходит отбор на звание лучших, РИА Новости рассказали организаторы конкурса и его прошлогодние победители.
"Главная цель — найти лучших студентов в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности", — пояснил председатель РСМ Павел Красноруцкий.
Как рассказал глава РСМ, два абсолютных победителя, один из которых будет являться студентом вуза, а другой — среднего профессионального учебного заведения, получат по 150 тысяч рублей. Еще 11 победителей в различных номинациях получат по 30 тысяч рублей, 26 лауреатов — по 20 тысяч. Красноруцкий уточнил, что денежные призы победители смогут потратить на свое образование в любом российском вузе.
Жесткий отбор
"Участники премии соревновались в 13 номинациях, которые определят самых творческих, спортивных и активных студентов. Им будет предложено выступить с самопрезентацией, посоревноваться в навыках публичных выступлений и быть готовыми к специальным заданиям для каждой номинации", — рассказала директор премии Ирина Карих.
Оценивали ребят, по ее словам, 40 экспертов и членов жюри из числа руководителей общественных организаций, органов исполнительной власти, крупных российских компаний, таких как "Росатом" и "Русал", а также известные журналисты и деятели культуры.
В ходе соревнований будет отобрано 26 лауреатов премии, занявших призовые вторые и третьи места в своих номинациях. Еще 11 ребят, занявших первые места в своих номинациях, будут признаны победителями, но все лавры достанутся двум обладателям гран-при премии.
Чтобы получить гран-при, успешного прохождения стандартных заданий не достаточно. Помимо прочего, участник должен показать высокие результаты в учебе, достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях. Кроме того, придется успешно реализовать собственный проект.
Впечатления победителей
"Конечно, фраза "Я не ожидала" достаточно заезжена, но это тот случай, когда только она правильно описывает ситуацию на этом конкурсе. В нашей команде были настолько сильные и опытные журналисты, что предугадать победителя было просто невозможно", — поделилась воспоминаниями Редькина.
Обладатель Гран-при премии 2016 года Александр Хусаинов рассказал, что смог принять участие в конкурсе лишь со второй попытки, так как в 2015 году просто забыл отправить заявку вовремя.
"Я попросту прозевал сроки подачи заявок на премию. Отправил ровно через год. Теперь понимаю: всё, что не делается — всё к лучшему. У меня были достойные соперники из разных регионов России. Думаю, что все получилось благодаря тому, что перед жюри я был самим собой и выложился по полной ради победы" – сказал он.
Постоянный член жюри премии, исполнительный директор Фонда поддержки правообладателей Наталья Гойденко в свою очередь отметила, что благодарна конкурсу за знакомство с самыми лучшими представителями российского студенчества.
"Хотелось бы отметить то, что российская национальная премия "Студент года" — это один из немногих конкурсов, который действительно влияет на дальнейшую судьбу студентов. В прошлом году ко мне подошел победитель премии "Студент года-2015" Валентин Бойцов и сказал слова благодарности за то, что эта награда изменила его жизнь – у него появилось много предложений по работе и различных перспектив" — рассказала Гойденко.