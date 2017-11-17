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Общество

Имена лучших российских студентов объявят в международный студенческий день

09:2017.11.2017
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Весь мир отпразднует в пятницу международный день студента. В России в этот день назовут лучших учащихся – национальной премией "Студент года" наградят будущих ученых, спортсменов, журналистов и общественников. О том, как проходит отбор на звание лучших, РИА Новости рассказали организаторы конкурса и его прошлогодние победители.

Студенты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
На олимпиаду студентов "Я – профессионал" поступило более 50 тысяч заявок
Премия "Студент года" учреждена Российским союзом молодежи (РСМ) и министерством образования и науки России. В этом году на участие в конкурсе заявки подали более 5 тысяч человек. В финал, который проходит в эти дни в Крыму на базе федерального университета имени В.И. Вернадского, попали порядка 200 участников из 62 регионов РФ.

"Главная цель — найти лучших студентов в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности", — пояснил председатель РСМ Павел Красноруцкий.

Как рассказал глава РСМ, два абсолютных победителя, один из которых будет являться студентом вуза, а другой — среднего профессионального учебного заведения, получат по 150 тысяч рублей. Еще 11 победителей в различных номинациях получат по 30 тысяч рублей, 26 лауреатов — по 20 тысяч. Красноруцкий уточнил, что денежные призы победители смогут потратить на свое образование в любом российском вузе.

Жесткий отбор

Выступление группы The Weeknd в Атланте. Архивное фото
© AP Photo / Invision/ Robb Cohen
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По словам Красноруцкого, прежде чем в финал премии отобрали 200 человек, участники по всей стране проходили региональный и заочный отбор.

"Участники премии соревновались в 13 номинациях, которые определят самых творческих, спортивных и активных студентов. Им будет предложено выступить с самопрезентацией, посоревноваться в навыках публичных выступлений и быть готовыми к специальным заданиям для каждой номинации", — рассказала директор премии Ирина Карих.

Оценивали ребят, по ее словам, 40 экспертов и членов жюри из числа руководителей общественных организаций, органов исполнительной власти, крупных российских компаний, таких как "Росатом" и "Русал", а также известные журналисты и деятели культуры.

В ходе соревнований будет отобрано 26 лауреатов премии, занявших призовые вторые и третьи места в своих номинациях. Еще 11 ребят, занявших первые места в своих номинациях, будут признаны победителями, но все лавры достанутся двум обладателям гран-при премии.

Чтобы получить гран-при, успешного прохождения стандартных заданий не достаточно. Помимо прочего, участник должен показать высокие результаты в учебе, достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях. Кроме того, придется успешно реализовать собственный проект.

Впечатления победителей

Окрестности города Якутска. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Всероссийский слет студотрядов в Якутске собрал свыше двух тысяч студентов
Победитель в номинации "Журналист года-2016" Юлия Редькина рассказала, что конкуренция в конкурсе была высокой, а победа — неожиданной.

"Конечно, фраза "Я не ожидала" достаточно заезжена, но это тот случай, когда только она правильно описывает ситуацию на этом конкурсе. В нашей команде были настолько сильные и опытные журналисты, что предугадать победителя было просто невозможно", — поделилась воспоминаниями Редькина.

Обладатель Гран-при премии 2016 года Александр Хусаинов рассказал, что смог принять участие в конкурсе лишь со второй попытки, так как в 2015 году просто забыл отправить заявку вовремя.

"Я попросту прозевал сроки подачи заявок на премию. Отправил ровно через год. Теперь понимаю: всё, что не делается — всё к лучшему. У меня были достойные соперники из разных регионов России. Думаю, что все получилось благодаря тому, что перед жюри я был самим собой и выложился по полной ради победы" – сказал он.

Постоянный член жюри премии, исполнительный директор Фонда поддержки правообладателей Наталья Гойденко в свою очередь отметила, что благодарна конкурсу за знакомство с самыми лучшими представителями российского студенчества.

"Хотелось бы отметить то, что российская национальная премия "Студент года" — это один из немногих конкурсов, который действительно влияет на дальнейшую судьбу студентов. В прошлом году ко мне подошел победитель премии "Студент года-2015" Валентин Бойцов и сказал слова благодарности за то, что эта награда изменила его жизнь – у него появилось много предложений по работе и различных перспектив" — рассказала Гойденко.

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