Андрей Малахов впервые стал отцом

Москва, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стали родителями, у них родился мальчик, сообщает издание StarHit, главным редактором которого он является.

Ребенок появился на свет в четверг в 23:30 в подмосковной клинике. Супруга телеведущего и новорожденный чувствуют себя хорошо. По данным издания, вес новорожденного 4,020 кг, рост 54 сантиметра. Отец мальчика не присутствовал на родах, ожидая появления сына в палате.

Малахов состоит в браке с Шкулевой шесть лет. Ранее телеведущий заявлял, что они с супругой ждут ребенка.

"Да, мы с Наташей ждем первенца! Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", — заявлял Малахов.

Андрей Малахов ведет программу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", до этого он более 10 лет работал ведущим на ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале". Кроме того, Малахов преподает на курсах журналистики РГГУ.