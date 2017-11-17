В московских автобусах большой вместимости уберут турникеты

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Турникеты уберут в автобусах большой вместимости в Москве, чтобы сократить время на посадку, это стало возможным из-за роста числа поездок по безлимитным билетам, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы могут принять решение убрать с 1 января 2018 года турникеты в городских автобусах большой вместимости и новых трамваях "Витязь". Он отметил, что для контроля над порядком оплаты проезда на маршрутах увеличат количество контролеров.

По данным департамента, мэр дал поручение убрать турникеты из автобусов особо большой вместимости. Сообщается, эти автобусы перевозят более 2 миллионов пассажиров в день, в том числе обслуживают маршрутную сеть "Магистраль".

"Вход во все двери в автобусах особо большой вместимости позволит увеличить скорость движения и равномернее распределить количество транспорта на маршрутах. Решение по отмене турникетов стало возможным в том числе из-за существенного увеличения доли безлимитных билетов на автобусах особо большой вместимости на маршрутах сети "Магистраль", — сообщается в микроблоге департамента в Twitter

Как отмечается, на трехсекционных трамваях "Витязь-М" турникеты не ставились в режиме эксперимента. По данным департамента, мэр принял решение не ставить их там на постоянной основе с 1 января 2018 года.

"Количество валидаторов в автобусах … будет постепенно увеличиваться. Транспортный комплекс Москвы просит помнить об ответственности друг перед другом, внимательно относиться к валидации билетов и оплачивать свой проезд", — отметили в ведомстве.

Вход во все двери в автобусах особо большой вместимости позволит увеличить скорость движения и равномернее распределить количество транспорта на маршрутах. #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 16 ноября 2017 г.

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