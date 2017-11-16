Москва поразила делегацию сената штата Нью-Йорк темпами развития

ВЕНА, 16 ноя — РИА Новости. Делегация сената штата Нью-Йорка была поражена темпами развития Москвы во время своего визита, сообщил РИА Новости руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин.

Делегация столичных властей прибыла в Вену для участия в днях Москвы, которые проходят с 14 с 16 ноября.

"Делегаты очень высоко оценили качество жизни в Москве и программу модернизации, которая у нас сегодня реализуется, в том числе и программа "Моя улица". Сенаторы были поражены темпами, которыми строится Московский метрополитен, чистотой улиц Москвы и экологической чистотой города", — рассказал Черемин. Отдельное внимание делегация обратила на озеленение и безопасность российской столицы, отметил он.

"Все это для них было шокирующими новостями. Поэтому наши американские коллеги были крайне удивлены, что при бюджете меньшем, чем в Нью-Йорке, нам удается делать в несколько раз больше для развития города города, чем им", — добавил Черемин.

Встреча мэра Москвы Сергея Собянина с делегацией американских парламентариев прошла в Москве 14 сентября. В делегацию от штата вошли член ассамблеи Луис Сепульведа, а также члены ассамблеи штата Пэмэла Харрис и сенатор Дайэн Савино, представляющие районы Нью-Йорка со значительной численностью русскоязычного населения. Парламентарии обсудили с Собяниным важность развития двустороннего сотрудничества.