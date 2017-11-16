Пойманный на воровстве кур в Абхазии редчайший леопард направляется в Сочи

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пойманный на воровстве кур в Абхазии редчайший леопард направляется в сочинский питомник, заявил РИА Новости глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

Как сообщало ранее Минприроды России, один из редчайших переднеазиатских леопардов, три особи которых были выпущены в 2016 году из Сочинского питомника, был пойман в Абхазии.

"Леопарда поймали, потому что он несколько дней таскал кур. Специалисты приняли решение, что его надо, по крайней мере, временно осмотреть в Центре восстановления леопарда в Сочи, провести необходимые анализы и узнать, тот ли это леопард, которого выпускали, или нет", – сказал Честин.

По его словам, возможно, что в Абхазии был поймал дикий леопард, которые ходят по Главному Кавказскому хребту. "Сюда заходят периодически леопарды из восточных районов Кавказа, со стороны Северной Осетии и Дагестана. Это расселяющиеся особи. Они отмечались, не каждый год, но такое бывало", – добавил Честин.

Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли и самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи.

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий вид.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).