Пойманный на воровстве кур в Абхазии редчайший леопард направляется в Сочи

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пойманный на воровстве кур в Абхазии редчайший леопард направляется в сочинский питомник, заявил РИА Новости глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.
"Леопарда поймали, потому что он несколько дней таскал кур. Специалисты приняли решение, что его надо, по крайней мере, временно осмотреть в Центре восстановления леопарда в Сочи, провести необходимые анализы и узнать, тот ли это леопард, которого выпускали, или нет", – сказал Честин.
По его словам, возможно, что в Абхазии был поймал дикий леопард, которые ходят по Главному Кавказскому хребту. "Сюда заходят периодически леопарды из восточных районов Кавказа, со стороны Северной Осетии и Дагестана. Это расселяющиеся особи. Они отмечались, не каждый год, но такое бывало", – добавил Честин.
Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий вид.
Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).