Звезды российского хоккея проведут матч с командой пензенских властей

САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости. Хоккейный матч между сборными звезд российского спорта и правительства Пензенской области пройдет в пятницу на льду спортивно-зрелищного комплекса "Дизель-Арена" в Пензе, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Ожидается участие двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова, заслуженных мастеров спорта СССР Владимира и Александра Голиковых, советских хоккеистов Владимира Мышкина и Владимира Бабашова… Вход на матч бесплатный. Начало в 18.00 мск", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство, на лед также выйдут участники турнира по смешанным боевым единоборствам Fight Nights, который пройдет в Пензе 19 ноября: многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков и продюсер промоутерской компании Fight Nights Global, капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев.

"Запланировано большое спортивное шоу, в котором примут участие олимпийские чемпионы, медийные лица, члены правительства Пензенской области во главе с губернатором. Мы постараемся сделать все, чтобы у участников игры и болельщиков было праздничное настроение", — цитирует слова министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского пресс-служба правительства.