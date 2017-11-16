Мединский назвал главные проблемы СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Большое количество ложных новостей (fake news) и низкий уровень подготовки журналистов являются главными проблемами СМИ, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе VI Международного культурного форума.

"Боюсь быть непопулярным, понятно, что прессу надо хвалить, но прессу особо хвалить не за что, скажу откровенно, потому что количество проблем превышает количество и качество того, что мы читаем и смотрим", — сказал Мединский.

По его словам, современные СМИ публикуют большое количество "фейковых", ложных новостей, не проверив поступившую информацию. "Я уже устал бороться с историей, когда пишется новость, молниеносно репостится огромным количеством СМИ, и после этого кто-то под номером 290 задумается перезвонить в пресс-службу и спросить, было ли это на самом деле", — сказал министр.

По его словам, "работает известный синдром, что все читают "фейк", но никто не читает опровержения".

"Это проблема. Сейчас говорят, что информагентства опережают телеграм-каналы, но телеграм-каналы — это просто "фейк-2", возведенный в абсолют, 99% их информации – в лучшем случае фэнтези, но при этом она распространяется и репостится", — добавил Мединский.

Второй проблемой СМИ чиновник назвал "крайне низкий уровень подготовки журналистов, уровень непрофессионализма (которых) зашкаливает". "Я говорю не об умении быстро нажимать на клавиши, а об умении думать и об обязанности журналиста готовиться к написанию материала", — уточнил министр.

По его словам, самыми частыми вопросами, которые ему задают в последнее время, стали вопросы о фильме "Матильда" и о его диссертации.

"Будущее СМИ находится в серьезном жанре, все остальное отойдет в категорию "фейк", — подчеркнул министр.

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