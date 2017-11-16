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Общество

Мединский назвал главные проблемы СМИ

16:4316.11.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Архивное фотоМинистр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Большое количество ложных новостей (fake news) и низкий уровень подготовки журналистов являются главными проблемами СМИ, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе VI Международного культурного форума.

Заставка программы StopFake news
© StopFake.org
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"Боюсь быть непопулярным, понятно, что прессу надо хвалить, но прессу особо хвалить не за что, скажу откровенно, потому что количество проблем превышает количество и качество того, что мы читаем и смотрим", — сказал Мединский.

По его словам, современные СМИ публикуют большое количество "фейковых", ложных новостей, не проверив поступившую информацию. "Я уже устал бороться с историей, когда пишется новость, молниеносно репостится огромным количеством СМИ, и после этого кто-то под номером 290 задумается перезвонить в пресс-службу и спросить, было ли это на самом деле", — сказал министр.

По его словам, "работает известный синдром, что все читают "фейк", но никто не читает опровержения".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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"Это проблема. Сейчас говорят, что информагентства опережают телеграм-каналы, но телеграм-каналы — это просто "фейк-2", возведенный в абсолют, 99% их информации – в лучшем случае фэнтези, но при этом она распространяется и репостится", — добавил Мединский.

Второй проблемой СМИ чиновник назвал "крайне низкий уровень подготовки журналистов, уровень непрофессионализма (которых) зашкаливает". "Я говорю не об умении быстро нажимать на клавиши, а об умении думать и об обязанности журналиста готовиться к написанию материала", — уточнил министр.

По его словам, самыми частыми вопросами, которые ему задают в последнее время, стали вопросы о фильме "Матильда" и о его диссертации.

"Будущее СМИ находится в серьезном жанре, все остальное отойдет в категорию "фейк", — подчеркнул министр.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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radiozaboy
"Будущее СМИ находится в серьезном жанре, все остальное отойдет в категорию "фейк"
Нет. Посмотри статистику по "Дому-2" и прочей лабуде.
Управлять толпой по указке толстосумов ради тех же денег - вот будущее СМИ, увы второй раз.
А серьёзную политическо-экономическую инфу продают отдельными пакетами за хорошие деньги узкому кругу заинтересованных лиц. Один маленький анализ одного сектора, сделанный РБК стоит около 2000$, любой желающий может приобрести, а всю "некондицию" (а ещё хуже - заказуху) льют в массы.
16:57
16.11.2017
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inteweber
Еще одна причина пребывать на этом ресурсе.D
16:54
16.11.2017
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radiozaboy
"являются главными проблемами СМИ"

главная проблема СМИ - полная зависимость от денег, увы
16:50
16.11.2017
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