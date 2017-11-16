Мединский назвал главные проблемы СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Большое количество ложных новостей (fake news) и низкий уровень подготовки журналистов являются главными проблемами СМИ, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе VI Международного культурного форума.
"Боюсь быть непопулярным, понятно, что прессу надо хвалить, но прессу особо хвалить не за что, скажу откровенно, потому что количество проблем превышает количество и качество того, что мы читаем и смотрим", — сказал Мединский.
По его словам, современные СМИ публикуют большое количество "фейковых", ложных новостей, не проверив поступившую информацию. "Я уже устал бороться с историей, когда пишется новость, молниеносно репостится огромным количеством СМИ, и после этого кто-то под номером 290 задумается перезвонить в пресс-службу и спросить, было ли это на самом деле", — сказал министр.
По его словам, "работает известный синдром, что все читают "фейк", но никто не читает опровержения".
Второй проблемой СМИ чиновник назвал "крайне низкий уровень подготовки журналистов, уровень непрофессионализма (которых) зашкаливает". "Я говорю не об умении быстро нажимать на клавиши, а об умении думать и об обязанности журналиста готовиться к написанию материала", — уточнил министр.
По его словам, самыми частыми вопросами, которые ему задают в последнее время, стали вопросы о фильме "Матильда" и о его диссертации.
"Будущее СМИ находится в серьезном жанре, все остальное отойдет в категорию "фейк", — подчеркнул министр.
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