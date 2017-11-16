Собянин и Зубков открыли в Москве крупнейшую газовую заправку в стране

Председатель совета директоров ПАО Газпром Виктор Зубков и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии введения в эксплуатацию новой газонаполнительной компрессорной станции Газпром в Москве. 16 ноября 2017

Председатель совета директоров ПАО Газпром Виктор Зубков и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии введения в эксплуатацию новой газонаполнительной компрессорной станции Газпром в Москве. 16 ноября 2017

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым открыл в Москве первую крупную автомобильную газовую заправку, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказал градоначальник, Москва активно занимается темой экологии, и проблемы, возникающие в этой области, на 90% связаны с автомобилями, которых с каждым годом становится все больше. Для решения экологической проблемы столица первой ввела требования по продаже на заправках топлива не ниже стандарта Евро-5, что привело к положительной динамике.

"Второе — мы ограничили въезд транспорта с двигателями ниже Евро-2, это тоже улучшило экологию. Еще один проект, который мы реализуем вместе с "Газпромом", — это строительство системы газовых станций, которая позволит машинам, оборудованным газовыми двигателями, комфортно заправляться", — сказал Собянин.

В Москве, по его словам, существует специализированный парк автобусов с газовыми двигателями, однако вблизи парка отсутствовала заправка, из-за чего автобусам приходилось делать перепробег больше 20 километров. "Строительство этой современной заправки позволит уменьшить перепробег, увеличить количество автобусов и вообще удвоить парк автобусов с газовыми двигателями", — заключил мэр.

Зубков в свою очередь отметил, что строительство таких заправок в столице продолжится, и в дальнейшем их будет девять.

Собянин и Зубков проехали несколько остановок на газовом автобусе по городскому маршруту, во время поездки мэр пообщался с жителями столицы.

Заправка расположена на Левобережной улице в Москве, она оборудована 4 компрессорными установками. Шесть двухпостовых колонок позволяют заправлять до 32 автобусов в час, при этом время заправки автобуса большой вместимости составляет порядка 10-15 минут, а легковых автомобилей — 5 минут. Пропускная способность станции превышает 2 тысячи автомобилей в день.

Одним из основных потребителей станции станет 11-й автобусный парк "Мосгортранса", который состоит из 155 газовых автобусов ЛиАЗ. С открытием этой АЗС сократится время на заправку транспорта этого автобусного парка, что поспособствует увеличению частоты рейсов на маршрутах, а благодаря снижению нулевого пробега сократятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 4,9 тонн в год.

Данная заправка является самой производительной в России и Европе.