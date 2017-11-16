Всех пострадавших в ДТП под Ярославлем детей выписали из больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Медики в четверг выписали всех остававшихся в больнице детей, которые пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области, в пятницу утром дети отправятся домой, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Столкновение экскурсионного автобуса с детьми из Екатеринбурга и грузовика произошло 8 ноября на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.

"Сегодня врачи выписали всех детей. Они находятся в гостинице и утренним поездом на 04.20 (мск.) отправятся домой", — сказал омбудсмен.

Он отметил, что будет держать связь с коллегой в Екатеринбурге, чтобы удостовериться, что дети успешно добрались домой. "На этом мы поставим точку в этой истории", — резюмировал Крупин.