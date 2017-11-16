Кадыров сравнил вербовщиков террористов с теми, кто травит родник у истоков

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал ужесточение наказания для вербовщиков террористов, сравнив их с людьми, травящими родник у его истоков.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного лишения свободы. Автором законопроекта выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Очень коротко скажу свое мнение. Вербовщик или вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм, или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии… Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлекших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке", — написал Кадыров в Instagram.

Глава Чечни также сравнил вербовщика с человеком, "отравившим родник у истоков".

"Поэтому, я не только поддерживаю усиление наказания, но и являюсь сторонником самых жестких мер в отношении вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть!" — подчеркнул он.