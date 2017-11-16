Кадыров сравнил вербовщиков террористов с теми, кто травит родник у истоков

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал ужесточение наказания для вербовщиков террористов, сравнив их с людьми, травящими родник у его истоков.
"Очень коротко скажу свое мнение. Вербовщик или вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм, или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии… Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлекших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке", — написал Кадыров в Instagram.
Глава Чечни также сравнил вербовщика с человеком, "отравившим родник у истоков".
"Поэтому, я не только поддерживаю усиление наказания, но и являюсь сторонником самых жестких мер в отношении вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть!" — подчеркнул он.