Чебоксары примут Кубок мира по вольной борьбе среди женщин

ЧЕБОКСАРЫ, 15 ноя — РИА Новости. Розыгрыш Кубка мира по вольной борьбе среди женщин пройдет в ледовом дворце "Чебоксары Арена" 1-2 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Республики Чувашия.

В соревновании примут участие сборные Японии, Китая, США, Азербайджана, Монголии, Швеции, Украины и России. Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, победитель будет определен только в командном зачете.

"Для нас большая честь проводить столь серьезное масштабное международное спортивное мероприятие. Уверен, что Кубок мира пройдет на самом высоком уровне и доставит много положительных эмоций зрителям и участникам соревнований и даст заряд энергии для дальнейшего движения вперед", — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на встрече с членами Исполнительного комитета Федерации спортивной борьбы России.

В пресс-службе добавили, что сразу после Кубка мира 3-4 декабря в Чебоксарах состоится открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии.

"Я не видел ни в одной стране мира и ни в одном регионе, чтобы на соревнованиях по женской борьбе присутствовало семь-восемь тысяч зрителей, как это мы уже на протяжении четырех лет наблюдали на Кубке России в Чувашии. Это и есть мощнейшая пропаганда и поддержка нашего вида спорта", — сказал вице-президент Федерации спортивной борьбы (ФСБР) России Омар Муртузалиев.

Он добавил, что ФСБР планирует открыть центры развития женской борьбы в десяти регионах России, в число которых входит и Чувашия.

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