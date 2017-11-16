Тележурналиста Ноткина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Коллеги и близкие в четверг простились с тележурналистом Борисом Ноткиным, он был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в Фонде академии российского телевидения.

Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье в субботу вечером. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство. Согласно информации на сайте телеканала "ТВ Центр", Ноткин, которому в этом году исполнилось 75 лет, в последнее время был тяжело болен.

"Похороны состоялись на Троекуровском кладбище", — сообщил собеседник агентства.

На церемонии прощания с тележурналистом присутствовали, в частности, первый заместитель Генерального директора "ТВ Центра" Вячеслав Мостовой, российский журналист Эрнест Мацкявичус, председатель совета директоров "Амедиа ТВ" Александр Шенкман, актер Олег Меньшиков, медиаменеджер, продюсер кино и телевидения Игорь Мишин и другие коллеги и друзья Ноткина.

Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года в Москве. Окончил переводческий факультет Института иностранных языков, в 1972 году — аспирантуру исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В свое время считался одним из лучших переводчиков-синхронистов в стране.

В 1989 году был приглашен в качестве гостя (из-за его статьи в "Литературной газете" о неэффективности советской медицинской пропаганды) в программу "Добрый вечер, Москва", а через неделю снова появился в эфире, уже в качестве ведущего программы.

В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин" и выходила до марта 2015 года.

В последние годы Ноткин вел авторскую колонку в газете "Московский комсомолец", был членом Академии Российского телевидения. Дважды становился финалистом "ТЭФИ" — в 1995 и 1996 годах в номинации "Лучший ведущий публицистической передачи".