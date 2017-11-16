ФСИН разработает новейшие электронные браслеты

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приступила к разработке нового поколения электронных браслетов, хочет связать их с системой "Безопасный город", сообщил в четверг начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России Евгений Лукьянец.

"У нас есть поручение директора организовать работу таким образом, чтобы целая линейка оборудования была соответствующая самым высоким стандартам", — сказал Лукьянец журналистам.

Он рассказал, что ведомство хочет сделать несколько видов устройств под каждый вид уголовного наказания, предусматривающий применение электронных контролирующих устройств. Отдельное оборудование разработают и для контроля меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Эти устройства должны соответствовать реалиям сегодняшнего дня, ведь то, что используем сейчас, разработано еще в 2009 году, а информационные системы развиваются. Предполагаем, что новые электронные браслеты будут взаимодействовать и с другими информационными системами, такими как "Безопасный город", — сказал он.

Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" предназначен для повышения уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий дежурных, диспетчерских, муниципальных служб с обеспечением их оперативного взаимодействия.