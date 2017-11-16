Аксенов призвал россиян активнее голосовать за название моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян принять активное участие в онлайн-голосовании по выбору названия строящегося моста через Керченский пролив.

В четверг на специальном сайте http://назовимост.рф/ открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

"Призываю крымчан и всех жителей нашей страны принять участие в голосовании", — написал Аксенов в Instagram.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией поддержали люди разных национальностей и политических убеждений, поэтому мост – это не только уникальный инженерный и экономический проект, важный для Крыма и всей страны, но и символ единства народов России.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Инфоцентр "Крымский мост" Автодорожную арку моста в Крым закрепили на проектной высоте. Съемка с дрона

"Дайте имя мечте, воплощенной в реальность!" — призвал Аксенов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Вопрос о названии моста в Крым был задан на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Президент предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос.

Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>