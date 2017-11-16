Аксенов призвал россиян активнее голосовать за название моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян принять активное участие в онлайн-голосовании по выбору названия строящегося моста через Керченский пролив.http://назовимост.рф/ открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
"Призываю крымчан и всех жителей нашей страны принять участие в голосовании", — написал Аксенов в Instagram.
По его словам, воссоединение Крыма с Россией поддержали люди разных национальностей и политических убеждений, поэтому мост – это не только уникальный инженерный и экономический проект, важный для Крыма и всей страны, но и символ единства народов России.
"Дайте имя мечте, воплощенной в реальность!" — призвал Аксенов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>