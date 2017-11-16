В Капотне в 2019 году появится центр для принудительных работ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует открыть первый в Москве исправительный центр для исполнения наказания в виде принудительных работ в 2019 году в Капотне, сообщил в четверг начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России Евгений Лукьянец.

"На 2019 год запланировано открытие на улице Верхние Поля в Капотне исправцентра на 200 мест", — сказал Лукьянец журналистам.

Он отметил, что открытие будет поэтапным — сначала будет открыт участок, а потом полноценный исправительный центр.

Новый вид уголовного наказания в виде принудительных работ применяется в России с 1 января 2017 года. По данным ФСИН, на 1 ноября 2017 года в исправительные центры для отбывания наказания прибыло 417 осужденных, в том числе 373 мужчины и 44 женщины.