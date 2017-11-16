Власти Кузбасса проконтролируют выплату зарплат на шахте "Анжерская-Южная"

КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев взял на личный контроль вопрос своевременной выплаты заработной платы на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровском районе, где возникли разногласия между руководством предприятия и конкурсными управляющими, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.

"Аман Тулеев провел совещание по ситуации на шахте "Анжерская-Южная", темой которого стало сохранение стабильной социально-экономической обстановки на предприятиях, защита интересов работников. Губернатор заявил, что заработная плата работникам будет выплачиваться без задержек, несмотря на спор представителей собственников. Вопрос своевременной выплаты зарплаты Тулеев держит на личном контроле", — сказал собеседник агентства.

По данным областных властей, на сегодняшний день существуют разногласия между конкурсными управляющими ООО "ОЭУ "Блок №2 шахта "Анжерская-Южная" и ООО "НПО "Гидроуголь" и руководством ООО "Блок №3 шахта "Анжерская-Южная". В связи с этим прекращена отгрузка угля. Добыча на шахте приостановлена из-за заполнения склада.

"Все системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме. Губернатор подчеркнул, что правомерность действий собственников будет оцениваться правоохранительными органами", — уточнили в обладминистрации.

Как отметили в ведомстве, чтобы не допустить нарушений, обеспечить безопасность и охрану общественного порядка, задействованы силы ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости пока не располагает комментарием областного главка МВД и собственников шахты.

Сибирское управление Ростехнадзора ранее временно запретило работы на "Анжерской-Южной" из-за повышенного содержания метана в горной выработке. Инспекторы выявили в ООО "ОЭУ Блок №2" нарушения, которые представляли угрозу жизни и здоровью работников. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Ростехнадзор также напомнил, что из-за подобных нарушений требований промышленной безопасности на данном предприятии 24 июля произошла авария, которая привела к гибели шахтера.