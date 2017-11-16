В крымском сафари-парке родились шесть амурских тигрят

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В крымском сафари-парке "Тайган" родились шесть амурских тигрят, малыши чувствуют себя хорошо и абсолютно здоровы, сообщила руководителя пресс-службы зверинца Татьяна Алексагина.

Тигрятам еще нет недели, но они уже открыли глаза.

"Четырех малышей родила тигрица Фрида. Она не первый раз рожает и всегда сама кормит деток. Она прекрасная мать, молоко у нее есть. В это же время другая тигрица родила еще двух, но всегда отказывается от малышей, и этот раз не стал исключением. Фрида приняла брошенных тигрят и теперь у нее рекорд по выкармливанию – шесть тигрят. В природе такое бывает крайне редко. Все тигрята абсолютно здоровы, молока всем хватает", — сказала РИА Новости Алексагина.

По ее словам, парк "Тайган" занимает первое место в России и Европе по коллекции амурских тигров.

Сафари-парк "Тайган" — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих-хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Его площадь более чем 30 гектар.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.

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