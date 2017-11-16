Спикер Крыма рассказал, за какое название моста отдал свой голос

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов уже принял участие в онлайн-голосовании по названию строящегося моста через Керченский пролив, отдав свой голос за вариант – "Крымский мост".http://назовимост.рф/ открылось онлайн-голосование за название строящегося моста. На выбор предложено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Константинов подчеркнул, что поддерживает идею проведения подобного голосования и вынесения вопроса на общественное рассмотрение. "Я уже сам лично проголосовал за название "Крымский мост", — сказал РИА Новости Константинов.
В свою очередь, вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский также заявил РИА Новости, что готов отдать свой голос за название "Крымский мост".
"Крымчане привыкли к тому, что это наш Крымский мост, поэтому, мне кажется, точно не надо искать никакого другого названия. По крайней мере, я бы проголосовал за вариант "Крымский мост", — подчеркнул Полонский.
По его словам, крымчане могут активно включиться в голосование по определению названия моста.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.
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