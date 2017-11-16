Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону выделили 260 миллионов рублей

Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону. Архивное фото

Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Порядка 260 миллионов рублей субсидий выделено правительством РФ на поддержку жителей Ростова-на-Дону, лишившихся жилья во время пожара в августе, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.

"260 миллионов планируется направить на поддержку тех, кто лишился жилья в ходе чрезвычайной ситуации в Ростове-на-Дону. Там случился сильный пожар, пострадали десятки домов в августе этого года", — сказал Медведев в четверг в ходе заседания правительства.

В августе пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Позже МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров. Огнем были повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семеро были госпитализированы. В Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.