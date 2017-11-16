Интернет-сервис "Алиса" поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Создатели образовательной платформы "Яндекс. Просвещение" планируют внедрить в этот сервис голосового помощника "Яндекса" "Алису", которая будет отвечать на вопросы учеников и поможет им подготовиться к экзаменам, сообщила руководитель по развитию "Яндекс. Просвещения" Екатерина Иванова на международной конференции "Современные технологии в образовании"
"Мы представляем ее ("Алису" — ред.) личным помощником ученика. Допустим, если он захочет выучить какое-то стихотворение или даже просто поболтать, допустим, он узнал что-то новое на уроке и хочет расширить свои знания на эту тему, он может спросить, и она ему сможет рассказать", — сказала Иванова.
О создании образовательной платформы "Яндекс. Просвещение" было объявлено 1 июня этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Организаторами проекта выступили группа компаний "Просвещение" и компания "Яндекс". Платформа предлагает доступ к образовательным материалам, адаптированным для использования в онлайн-курсах, а также специальным интерфейсам для учеников и учителей.